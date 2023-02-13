В Хабаровском крае тигр убил охотника

В Хабаровском крае обнаружили тело охотника, которого, предположительно, убил тигр. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Останки мужчины и окровавленную одежду обнаружили в устье реки Нельма в районе Советской гавани.

По последним данным, речь идет о 51-летнем жителе Холмска Сахалинской области. Он ранее проживал в Советской гавани, а после переезда приезжал сюда на охоту. Мужчину начали искать родственники, когда он перестал выходить на связь.

Рядом с телом обнаружили следы, похожие на тигриные.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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