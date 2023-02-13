российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 февраля 2023, 12:01 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Хабаровском крае тигр убил охотника

В Хабаровском крае обнаружили тело охотника, которого, предположительно, убил тигр. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Останки мужчины и окровавленную одежду обнаружили в устье реки Нельма в районе Советской гавани.

По последним данным, речь идет о 51-летнем жителе Холмска Сахалинской области. Он ранее проживал в Советской гавани, а после переезда приезжал сюда на охоту. Мужчину начали искать родственники, когда он перестал выходить на связь.

Рядом с телом обнаружили следы, похожие на тигриные.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Приморье школьников одного из сел перевели на дистант из-за риска нападения тигра / В Хабаровском крае нашли тушу амурского тигра

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,