В Приморье школьников одного из сел перевели на дистант из-за риска нападения тигра

Власти поселка Тигровой в Приморье перевели школьников на учебу в дистанционном формате из-за бродящего в окрестностях тигра. Животное загрызло двух собак, его ищут специалисты Росохотнадзора.

Тигр напал на двух собак за несколько дней, а в ночь на 8 февраля снова появился на территории поселка. Местные власти решили избавить школьников и педагогов от необходимости выходить на улицу рано утром.

«Дабы избежать несчастного случая, руководство школы №22 приняло решение детей местного корпуса школы временно, перевести на дистанционное обучение, а педагог будет приходить на работу к 10 часам», – сообщила администрация Партизанского городского округа в официальном телеграм-канале.

Жителей призвали некоторое время не ходить в лес.

Рабочие в Анучинском районе также встретились с тигром. На период сезона лесозаготовок под склад отдали площадку, которую использовали для подкормки копытных животных. Специалисты Центра «Амурский тигр» предположили, что хищник решил поохотиться на оленей, а получилось, что вышел к людям.

В минлесхозе Приморского края заверили, что площадку отвели под складирование леса временно, и после окончания работ ее снова смогут использовать для «биотехнологических мероприятий».

Очевидцы подчеркнули, что тигр вел себя спокойно, не был агрессивным и через некоторое время ушел.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»