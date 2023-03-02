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Четверг, 2 марта 2023, 09:48 мск

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В Приморье отловили тигра, нападавшего на собак

Сотрудники охотнадзора поймали тигра, который держал в страхе несколько населенных пунктов в Приморском крае. Специалисты решают, что дальше делать с хищником.

Как сообщили в краевом правительстве, тигр попал в ловушку в районе села Знаменка, которое он в числе ряда других хищников регулярно посещал в ночное время и нападал там на собак. Животное выглядит упитанным и видимых травм не имеет.

Тигра отправили в реабилитационный центр, где его осмотрят ветеринары. Затем будет решено, что дальше делать со зверем. Есть два варианта: его либо выпустят в малонаселенную местность, либо животному придется провести некоторое время в реабилитационном центре.

В настоящее время в Приморье обитает около 600 амурских тигров, но только 2% из них становятся виновниками конфликтных ситуаций. В этой связи властям предстоит принять решение с учетом интересов местного населения и задачи сохранения популяции редких видов.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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