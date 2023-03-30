В Хабаровском крае амурский тигр напал на тракториста

В Хабаровском крае амурский тигр напал на тракториста на лесозаготовительной дороге. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в 40 километрах от поселка Мухен. Тракториста спасли коллеги и доставили его в больницу.

По словам медиков, состояние пострадавшего крайне тяжелое. У него диагностированы переломы верхних и нижних конечностей, открытая травма груди.

Напавшему на тракториста амурскому тигру примерно пять лет, это сильно истощенный самец, возможно, больной. Животное находится в Центре реабилитации, добавили в ведомстве.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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