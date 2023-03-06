Убивавшего собак тигра выпустили в безлюдной местности в Приморье

Специалисты вернули в дикую природу тигра, убивавшего собак в приморских селах. Зверя выпустили в малонанесенной местности в Красноармейском районе, сообщил АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Сотрудники Охотнадзора поймали тигра в ночь на 2 марта. Специалисты убедились, что зверь не истощен и не имеет видимых травм. Тигру около пяти лет, и он слишком большой, чтобы помещать его в реабилитационный центр для диких животных. Оказаться в неволе для такого взрослого зверя могло быть тяжело.

В специальном транспортировочном боксе зверя перевезли в Красноармейский район Приморского края.

«Мы заранее подобрали участок в малонаселенной местности с большой плотностью копытных животных, где нет других самцов тигра», – рассказал первый замминистра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

В Центре «Амурский тигр» отметили, что этот зверь начал нападать на собак на севере края зимой 2022 года. Он обходил одну и ту же территорию и загрыз порядка 27 собак, некоторые были бродячими. Еще семь животных тигр убил нынешней зимой. В центре допустили, что его место может занять другое животное: тигр или медведь.

Владивосток, Наталья Рязанова

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