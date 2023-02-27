Попавший под санкции банк «Приморье» приостановил SWIFT-переводы

Банк «Приморье» сообщил о приостановке SWIFT-переводов по всем направлениям. Ранее кредитная организация попала под санкции США. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

«Банк «Приморье» временно приостанавливает прием SWIFT-переводов по всем направлениям до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов», – говорится в сообщении.

Руководство банка рассчитывает на возобновление возможности отправки валютных переводов.

Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Главный офис располагается во Владивостоке, при этом банк имеет отделения в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Иркутской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

24 февраля США ввели блокирующие санкции против ряда российских финансовых организаций. В «черный» список попали 11 банков, в том числе Московский кредитный банк (МКБ), банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», МТС-банк, СДМ-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Владивосток, Зоя Осколкова

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