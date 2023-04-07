На Камчатке объявлен высший уровень авиационной опасности вблизи вулкана Безымянный

На Камчатке вулкан Безымянный в четвертый раз за сутки выбросил в воздух столп пепла. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В телеграм-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН было опубликовано видео с места событий. «Наблюдается свечение купола и сход раскаленных обломочных лавин», – написали вулканологи. Высота пеплового столба составила около 12 км.

Шлейф от этого выброса распространился на восток от вулкана, в сторону Камчатского залива. По данным спасателей, в этом направлении нет населенных пунктов. Группы туристов в этом районе также отсутствуют.

«Безымянному присвоен «красный» код авиационной опасности», – добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на Курильских островах вулкан Эбеко выбросил столб пепла. По данным вулканологов, высота пеплового столба достигла 4,5 км над уровнем моря. Выпущено предупреждение об опасности полетов вблизи Эбеко.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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