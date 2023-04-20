В России сменился командующий Тихоокеанским флотом

Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом (ТОФ). Об этом сообщил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Авакянц возглавит центральную структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

«Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом», – заявил Трутнев.

Сергей Авакянц занял пост командующего ТОФ в 2012 году. Ему присвоили воинское звание «адмирал» 13 декабря 2014 года. За годы службы Авакянц был награжден орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Владивосток, Зоя Осколкова

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