Шойгу поднял весь Тихоокеанский флот по тревоге

Тихоокеанский флот РФ в полном составе поднят по тревоге в рамках проверки, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С 9 часов поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. В мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения», – объявил Шойгу на совещании с руководящим составом.

Фрагмент видеотрансляции опубликован в телеграм-канале МО РФ.

Проверки на всех стратегических направлениях проводятся по решению Верховного Главнокомандующего для оценки состояния и повышения готовности военного управления и войск.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов пояснил, что проверка пройдет в три этапа. На первом флот, дежурные силы ПВО и подразделения авиации поднимут по тревоге. На втором силы переведут из пунктов базирования в районы боевой подготовки, где и пройдет третий этап – отработка учебно-боевых задач.

Москва, Наталья Рязанова

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