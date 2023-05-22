В Приморье выявили второй очаг африканской чумы свиней

В приморском селе Михайловка выявили второй очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«На свиноводческом комплексе в Михайловском районе Приморья подтвержден второй очаг африканской чумы свиней (АЧС)», – говорится в сообщении.

Вирус был обнаружен в отобранных пробах у животных на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-1», что находится в 500 метрах от свинокомплекса «Ленинский-2», где ранее выявили первую вспышку.

Отмечается, что на двух территориях провели противоэпизоотические мероприятия, выставлены дезбарьеры, установлен карантин. Кроме этого, в угрожаемую зону 10 километров попало село Галенки Октябрьского муниципального округа.

Вирус приводит к гибели свиней, но не опасен для человека. АЧС наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.

Владивосток, Зоя Осколкова

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