Россельхознадзор нашел вирус африканской чумы свиней в кормах

Россельхознадзор нашел вирус африканской чумы свиней на свинокомплексе в приморском селе Михайловка. ДНК вируса нашли в кормах впервые, сообщило региональное управление ведомства.

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория нашла ДНК вируса в образцах мясокостной муки, произведенной на свинокомплексе в Михайловке. 13 мая в том же хозяйстве подтвердили вспышку АЧС.

Заболевание выявили у фермерских животных впервые с начала года. Но специалисты уже встречали чуму в образцах, взятых от трупов диких кабанов в Хасанском районе Приморья.

В ведомстве напомнили, что вирус приводит к гибели свиней, но не опасен для человека. АЧС наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.

В феврале специалисты предупредили о неблагополучной эпизоотической ситуации по АЧС в сопредельных с Россией странах: Польше, Латвии, Китае, Украине.

Михайловка, Наталья Рязанова

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