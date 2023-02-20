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Понедельник, 20 февраля 2023, 18:33 мск

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Россельхознадзор беспокоит ухудшение ситуации с африканской чумой свиней у границ России

В сопредельных с Россией странах продолжается интенсивное распространение африканской чумы свиней (АЧС), несмотря на декларируемое соседями выполнение планов по ликвидации инфекции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Россельхознадзора.

«По состоянию на 16 февраля 2023 года на территории Китая, Латвии, Польши и Украины ветеринарными службами государств зарегистрировано 535 случаев АЧС в популяции дикого кабана и только один среди домашних свиней (на территории специального административного района Гонконг, КНР). Внимания заслуживает активная нотификация случаев АЧС вблизи к государственным границам России в Латвии (на расстоянии до 6 км от Псковской области, рисунок 1) и Польше (до 700 метров до Калининградской области)», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как считают в службе, учитывая историю развития панзоотии АЧС и повторный случай регистрации болезни 8 февраля текущего года на юге Польши, на территории Ясленского повята, Подкарпатского воеводства в 5 км от границы со Словакией, существует высокий риск дальнейшего распространения инфекции на территорию последней страны.

Складывающаяся неблагополучная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории европейских стран, по мнению Россельхознадзора, требует проведения своевременных надзорных мероприятий компетентными органами и всеми заинтересованными сторонами приграничных субъектов Российской Федерации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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