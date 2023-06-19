В Магадане после нападения медведя три человека попали в больницу

В Магадане медведь напал на местных жителей, пострадали три человека. Незадолго до этого в лесу нашли труп с травмами от лап дикого зверя.

В областную больницу поступило трое пострадавших. «Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов. Состояние их удовлетворительное на данный момент», – рассказали РИА «Новости» в отделении травматологии.

После обнаружения тела человека, погибшего, предположительно, от нападения медведя, на хищники объявили охоту. Животное представляет опасность для людей.

Охотоведы и полицейские установили круглосуточное дежурство в районе активности хищника. Косолапого ищут при помощи тепловизоров и квадрокоптеров.

Москва, Зоя Осколкова

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