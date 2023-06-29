В Томске обезвредили бегавшего по центру города медведя

В Томске ликвидировали медведя, бегавшего ночью в центре города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен. Ситуация такая для города редкая. Тем не менее, в Томске введены дополнительные меры контроля безопасности», – заявил заммэра по безопасности и общим вопросам Сергея Сладкина (цитата по ТАСС).

Дикого зверя в Томске заметили ночью 29 июня местные жители. В соцсетях появились кадры с бегающим по улицам медведем.

«Около 03:00 ночи медведя заметили в студенческом районе города, он метался по улицам. Там располагаются общежития, кафе, вузы, поэтому была угроза жизни и здоровью населения», – сообщил начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин, чьи слова приводит «Интерфакс».

По его словам, медведь переплыл реку Томь, вышел на дорогу, где его испугали автомобили, и направился в сторону города.

«Это был взрослый медведь, около двух лет, выше человеческого роста. Случай, когда взрослый хищник попал в Томск – уникальный», – рассказал специалист. По его мнению, зверь забрел к городской черте из-за мусорных свалок в садовых товариществах у Томска, поскольку может чуять запахи на десятки километров.

После консультаций с ветслужбой и специалистами зоопарка было решено обезвредить медведя. «Рассматривали вариант медведя усыпить, но профессионалы сказали, что во время стресса никакие вещества на него не подействуют. В итоге загнали в тупик, откуда не мог выбежать, и ликвидировали. Жители города не пострадали», – отметил Сиротин.

Томск, Наталья Петрова

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