На Камчатке объявили «красный код» опасности для авиации из-за вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8 километров над уровнем моря. Об этом сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сильная фаза извержения вулкана продолжается с апреля. Сейчас для Шивелуча установлен наивысший – красный – код опасности для авиации.

«Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива», – говорится в сообщении. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Туристических групп в районе вулкана нет, уточнили в МЧС.

В апреле Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 20 километров. Тогда в населенных пунктах вокруг вулкана наблюдались обильные пеплопады, школьников некоторых поселков перевели на дистанционный режим обучения.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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