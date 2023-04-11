Камчатских школьников переведут на дистант из-за пеплопада от вулкана Шивелуч

Покров пепла, принесенного от вулкана Шивелуч, превысил восемь сантиметров в толщину в поселке Ключи на Камчатке. Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко предложил перевести школьников на дистант, заказал дополнительный объем питьевой воды для жителей.

На 9 утра по местному времени толщина пеплового покрова в Ключах превысила 8 см, и пепел продолжил падать на поселки. Высота пеплового облака составила 20 км над уровнем моря. Оно растянулось на 400 км в ширину и 270 км в длину, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН со ссылкой на данные спутников.

«Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на 10 дней, потому что невозможно будет детям в школу пройти. Необходимое количество индивидуальных средств защиты в населённых пунктах имеется», – написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Пожарные подразделения ЦОД и военные занимаются подводом воды в пострадавшие поселки. Сейчас в Ключах стоят две цистерны с водой, также будет закуплено для Ключей и Козыревска по 5 тонн питьевой воды.

Движение по автодороге «Мильково-Ключи-Усть-Камчатск» открыто, дорожное полотно не пострадало. Но директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров предупредил, что трассе могут угрожать селевые потоки с вулкана Шивелуч.

Специалисты объявили красный код авиационной опасности из-за активного извержения вулкана Шевелуч.

Ключи, Наталья Рязанова

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