На Камчатке погиб турист из Санкт-Петербурга

На Авачинском вулкане на Камчатке обнаружили тело пропавшего туриста. Предположительно, мужчина сорвался со скалы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Об исчезновении туриста накануне сообщила девушка. Она рассказала, что поднималась на вулкан с молодым человеком, но в какой-то момент они поссорились и разделились. На поиски выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда, а также добровольцы из Камчатской федерации альпинизма и скалолазания.

Погибшего туриста обнаружили на высоте 2400 метров. «В настоящее время рассматривается вопрос и применении авиации для транспортировки тела, – говорится в сообщении. – Такая необходимость обусловлена сложностью рельефа – тело находится в расщелине, с подвижных склонов которой осыпаются камни диаметром от 0,5 до 3 метров».

В ведомстве добавили, что поиски осложнялись погодным условиями. Спасатели пошли по крайне опасной тропе, по которой редко совершают восхождение туристы. На каждом участке применялись беспилотники. Кроме того, был привлечен частный вертолет Airbus Helicopters EC 130t2 от туристической фирмы.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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