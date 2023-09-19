Власти Магадана ввели режим ЧС из-за нападений бродячих собак

В Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нападений бродячих собак на людей. Об этом сообщил мэр Юрий Гришан после заседания городской комиссии по ЧС.

На комиссии обсудили информацию, поступившую от Управления по делам ГО и ЧС города, департамента ЖКХ, отдела охраны здоровья и КЗХ о количестве обращений в связи с агрессивным поведением безнадзорных животных.

«ЧС введена с 18:00 19 сентября. Будут приняты все меры по обеспечению безопасности горожан», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В начале августа стая бездомных животных набросилась на мужчину в одном из дворов в центре Магадана. С множественными укусами и без сознания его доставили в реанимационное отделение Магаданской областной больницы. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, не приходя в создание.

Магадан, Зоя Осколкова

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