Туристка умерла в банном чане на Камчатке

На камчатке проводят проверку по факту гибели женщины во время купания в банном чане. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

Инцидент произошел на Халактырском пляже. 22-летняя туристка, приехавшая на отдых из Москвы, перестала подавать признаки жизни в банном чане. Медики скорой помощи констатировали смерть.

«Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность», – уточнили в СКР.

Следователи проводят проверку, детали произошедшего устанавливаются.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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