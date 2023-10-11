Авиакомпании предупредили об извержении вулкана Ключевской

Камчатский вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла. В связи с извержением установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

«С 11 октября активность вулкана возросла: в газопаровых шлейфах появилось некоторое количество пепла», – сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По словам вулканологов, продолжается вершинное эксплозивно-эффузивное извержение. Лавовые потоки наблюдаются попеременно по Козыревскому и Апахончичскому желобам на южных склонах вулкана. Пепловый шлейф протянулся на 65 км к северо-востоку от Ключевского.

Очередная фаза извержения вулкана стартовала в июне текущего года. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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