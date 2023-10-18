Вулкану Безымянный присвоили красный код опасности для авиации

«Красный» код опасности для авиации объявлен вблизи вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. По словам специалистов, пепловое облако распространяется в северном и северо-восточном направлениях, а также в сторону поселка Ключи, передает РИА «Новости».

«Вулкану присвоен «красный» код опасности для авиации», – сообщила руководитель KVERT Гирина. Всем службам, чья авиация может находиться вблизи вулкана, передано оперативное предупреждение.

Кроме того, вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям.

Безымянный один из активных вулканов Камчатки. В последнее время он все чаще производит пепловые выбросы, шлейф от которых распространяется на десятки километров. Так накануне в поселке Ключи прошел пеплопад от извержения Безымянного. Занятия в школах были отменены, жителям рекомендовали не выходить на улицу.

Ключи, Зоя Осколкова

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