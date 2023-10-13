Камчатку предупредили о мощном извержении вулкана Безымянного

Специалисты предупредили о риске мощного извержения вулкана Безымянного на Камчатке в ближайшее время. Туристам рекомендовали отказаться от прогулок вблизи горы, а жителям соседних поселков – приготовиться к пеплопаду.

Камчатский филиал единой геофизической службы РАН провел анализ данных по сейсмической активности вблизи вулкана и отправил предупреждение в МЧС.

«В ближайшее время повышена вероятность сильного извержения вулкана Безымянного. Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. Также возможны пеплопады в ближайших населённых пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных районов», – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Пока группы туристов не зарегистрировали маршруты вблизи Безымянного. Самостоятельных путешественников, не желающих регистрировать маршруты, призвали не ходить к вулкану и не подниматься на него.

«В случае извержения в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. Свежий вулканический пепел может привести к поломке электроприборов», – предупредили в МЧС.

Местных жителей призвали обновить запасы воды, продуктов и медикаментов на случай пеплопада.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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