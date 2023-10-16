Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту восьми километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около восьми километров над уровнем моря. МЧС предупредило жителей посёлка Усть-Камчатск, что пепел несет в их сторону.

«Пепловый выброс, вулкан Ключевской, 14:21 (время Камчатское) 16 октября. Высота пеплового выброса составила около 8000 м над уровнем моря», – говорится в сообщении Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

По данным краевого управления МЧС, ветер сносит пепловый шлейф на северо-восток в сторону Берингова моря. На пути пеплового облака находится посёлок Усть-Камчатск, а при смене ветра пеплопад может случиться в поселках еще двух муниципальных районов.

«Не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет», – пояснили в МЧС.

Специалисты предупредили, что с 11 октября активность вулкана Ключевская сопка выросла, а в выбросах пара и газа появился пепел. В связи с извержением установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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