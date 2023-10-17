На Камчатке пепел от вулканов осыпается на поселки

В камчатском посёлке Ключи прошел пеплопад от извержения вулкана Безымянного. Занятия в школах поселка Ключи и Козыревск отменены, жителям рекомендовали не выходить на улицу, рассказал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

«В поселке Ключи фиксируем незначительное выпадение пепла. Соответствующие службы находятся в режиме повышенной готовности. Запасы всего необходимого в поселении имеются», – поделился Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что слой пепла небольшой, но жителям все равно рекомендовали оставаться дома, занятия в школах поселков Ключи и Козыревск отменили.

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщил, что вулкан Безымянный вечером 17 октября выбросил еще один столб пепла. «Высота пеплового выброса составила около 4-5 км над уровнем моря. Извержение Безымянного продолжается», – пояснили в филиале.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зарегистрировала новое усиление активности Безымянного. Лава перелилась на восточный склон вулкана и подняла облака пепла. Газовые выбросы вместе с частичками пепла несет на северо-восток, шлейф растянулся на 15 км.

Управление МЧС по Камчатскому краю предупредило о возможном выпадении пепла в поселках Быстринского района. Жителей призвали быть осторожными и соблюдать рекомендации на случай пеплопада.

Ключи, Наталья Рязанова

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