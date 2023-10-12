В Хабаровском крае тигр загрыз пса пограничников

В Хабаровском крае амурский тигр утащил в лес собаку, которая охраняла российско-китайскую границу. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Пес жил в будке на заставе в селе Казакевичево. Собака почувствовала присутствие хищника и, залаяв, покинула свое убежище. Тигр резко подскочил к животному и утащил в лес, схватив за шею.

Хищник действовал настолько стремительно, что люди не успели прийти на помощь.

Стоит отметить, что нападение тигров на домашних животных в Хабаровском крае не редкость. Месяц назад похожий случай произошел в селе Бичевая. Ночью жители услышали лай собак и заметили в кустах тигра. Тогда сельчанам удалось отогнать зверя лопатами, он не стал нападать и скрылся.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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