Рыбаков предупредили о косатках в бухтах Магадана

У берегов Магадана стали чаще замечать косаток. Молодые особи проявляют особое любопытство при встрече с рыбацкими лодками и могут представлять опасность.

Сейчас начался сезон миграции лосося и тихоокеанской сельди. Вслед за рыбой идут тюлени, за ними следуют косатки, которые питаются тюленями, сообщил руководитель Магаданского филиала ВНИРО Евгений Метелев.

Местные жители сообщили, что косатки стали чаще подплывать к лодкам рыбаков. Интерес к людям чаще проявляют молодые особи из-за природного любопытства.

При встрече с косатками нужно соблюдать осторожность. В МЧС рыбакам рекомендовали при появлении китов снизить скорость, заглушить мотор и попытаться не привлекать внимание.

Магадан, Зоя Осколкова

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