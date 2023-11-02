В Гибралтарском проливе яхта затонула после нападения косаток

В Гибралтарском проливе стая косаток напала на яхту Grazie Mamma. В результате судно пошло ко дну. Об этом сообщила компания-владелец яхты.
Косатки в течение 45 минут бились о руль, что вызвало повреждения корпуса, образовалась протечка, передает РИА «Новости».
Несмотря на попытки привести яхту к берегу, предпринятые капитаном, экипажем и спасателями, она не смогла дойти до порта Танжер в Марокко и затонула.
Отмечается, что экипаж судна не пострадал, моряков доставили в Испанию, они находятся в безопасности.
Мадрид, Зоя Осколкова
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