В Гибралтарском проливе яхта затонула после нападения косаток

В Гибралтарском проливе стая косаток напала на яхту Grazie Mamma. В результате судно пошло ко дну. Об этом сообщила компания-владелец яхты.

Косатки в течение 45 минут бились о руль, что вызвало повреждения корпуса, образовалась протечка, передает РИА «Новости».

Несмотря на попытки привести яхту к берегу, предпринятые капитаном, экипажем и спасателями, она не смогла дойти до порта Танжер в Марокко и затонула.

Отмечается, что экипаж судна не пострадал, моряков доставили в Испанию, они находятся в безопасности.

Мадрид, Зоя Осколкова

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