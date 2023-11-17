В России не будут ограничивать вывоз рыбы с Камчатки по аналогии с красной икрой

В настоящее время в России не планируется введения ограничений на вывоз рыбы с Камчатки, как это было сделано с красной икрой. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе международной выставки-форума «Россия».

Расширение эксперимента по ограничению вывоза икры авиапассажирами с Камчатки на другие виды рыбной продукции не планируется, передает ТАСС. Однако ведомство рассматривает возможность расширения эксперимента на другие регионы.

«У нас есть предложение от Чукотки. И, возможно, это предложение будет рассмотрено положительно», – уточнил глава Росрыболовства. Шестаков добавил, что «сначала надо все-таки еще раз внимательно посмотреть на результаты эксперимента по Камчатке».

С 1 ноября 2022 года вступил в силу закон, ограничивающий вывоз красной икры физлицами с Камчатки. Пассажиры могут брать на борт самолета (в багаже и ручной клади) не более 10 кг красной икры без маркировки на человека за один рейс. По данным Россельхознадзора, ежегодно пассажиры провозят на самолетах более 500 тонн икры. Чтобы произвести такой объем, браконьеры уничтожают около 15 тысяч тонн сырца лососей. Ущерб от их действий оценивается минимум в 15 млрд рублей в год.

Москва, Зоя Осколкова

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