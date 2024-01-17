Громкое дело о «дискредитации» армии: депутат камчатского Заксобрания обвинила первого вице-губернатора Нехаева в сведении личных счетов

В Камчатском крае получил новое продолжение громкий политический скандал, связанный с обвинениями в адрес депутата Заксобрания от КПРФ, экс-журналистки ВГТРК Александры Новиковой, чей муж участвует в специальной военной операции, в дискредитации российской армии за репост материала о реальной ситуации в зоне СВО. В ее поддержку выступили общественные организации, а сама парламентарий заявила, что автором доноса на неё стал первый вице-губернатор Камчатки Сергей Нехаев.

Как сообщали СМИ, на депутата и журналистку Александру Новикову сотрудники Центра «Э» составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ). Поводом для преследования стал репост сообщения из канала-миллионника «Осторожно новости». Четырехминутный видеоролик о бедственном положении мобилизованных бойцов батальона «Камчатка» в зоне проведения СВО появился на ресурсе-первоисточнике «Осторожно новости», а затем на канале, который администрирует Новикова, в ноябре прошлого года. В нем боец в балаклаве рассказывает о серьезных проблемах подразделения и обвиняет в них губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Как рассказала сама Новикова в интервью местной радиостанции, автором заявления на нее в правоохранительные органы был лично первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев и три студентки 2004 года, которых «возмутило появление информации».

При этом после выхода скандальной публикации сами краевые власти признали реальность бойца и обещали разобраться с ситуацией. «Буквально недавно мне стало известно от губернатора, что положение действительно было бедственным… Мы в контакте с этим бойцом, он на меня вышел. Совершенно реальный человек и ситуация была реальной», – пояснила Новикова.

Однако вместо отчета об исправленных ошибках появилось заявление в полицию от краевого чиновника. Сама Новикова связывает это со своей публичной деятельностью в качестве депутата и журналиста. «Причина – никто не любит сильных врагов. Я очень талантливо справляюсь с ведением оппозиционного новой команде руководителей края ресурса (Kamchatka_life.ru – прим. ред). За это и была объявлена охота на ведьм», – уточнила депутат.

По мнению Новиковой, недовольство по поводу ее деятельности в администрации края копилось давно, а резонансных публикаций и выступлений, послуживших поводом для «публичной порки», могло быть много, включая недавнее заявление в Заксобрании по бюджету края. Депутат сказала, что гордится своим «неудобным» для исполнительной власти телеграмм-каналом, который даже не является СМИ, но после публикаций которого «первое лицо бежит оправдываться (в другие СМИ – прим ред.), а второе – к силовикам» Однако Новикова не ожидала, что гонения на нее будут сделаны так топорно. Жалоб на сам первоисточник информации о батальоне «Камчатка» от г-на Нехаева не поступало.

Новикова называет обвинения в ее адрес абсурдными и политически мотивированными. «Не согласны даже сами сотрудники Центра «Э», они прекрасно понимают, что я никакая не экстремистка, они на меня не охотились. Жалоба из правительства прилетела – они были вынуждены реагировать», – отметила она. Депутат также обратила внимание на тот красноречивый факт, что в заявлении и протоколе акцент ставится даже не на дискредитации армии, а персонально на дискредитации губернатора Камчатки.

По словам депутата со ссылкой на личный разговор с Владимиром Солодовым, губернатор был не в курсе инициативы своей правой руки Нехаева, отвечающего по долгу службы за внутреннюю политику в регионе.

Эта ситуация наводит на мысли о желании конкретного чиновника выслужиться в глазах начальства, либо о властных «перегибах», когда местные «управленцы» пытаются хайповать на теме СВО и пользуются административным ресурсом в личных целях. По сути – пытаются решать вопросы личной профнепригодности с помощью правоохранительных органов, отвлекая их от действительно важной работы и дискредитируя местную власть накануне президентских выборов.

Конфликт с Нехаевым в результате привел к обратным последствиям для администрации края. Откровенный произвол чиновников вызвал бурю поддержки опального депутата со стороны пользователей соцсетей, журналистского сообщества и общественных организаций. В пользу Новиковой для большинства камчатцев свидетельствует и тот факт, что ее мужа забрали на фронт в числе мобилизованных в первые дни СВО.

Движение жен мобилизованных вызвалось собрать штраф в случае административного наказания Новиковой. Ассоциации по защите прав военнослужащих и призывников и Комитет солдатских материей предложили подписать соглашение о сотрудничестве и пригласили в феврале на конгресс.

Рассмотрение дела Новиковой в суде назначено на 30 января. Сама депутат надеется на здравость и справедливость судей, однако готова выплатить штраф.

Справка «Нового Дня»:

Александра Новикова – «смеющаяся телеведущая ВГТРК» стала известна всей стране после того, как расхохоталась во время записи телеэфира, читая новость о повышении социальных выплат. В 2021 году стала депутатом краевого заксобрания, победив на выборах политического тяжеловеса, действующего депутата от «Единой России» Андрея Стукова. Избиралась от одномандатного округа при поддержке КПРФ. Нередко выступает с критическими высказываниями в адрес регионального руководства.

Сергей Нехаев – первый вице-губернатор Камчатского края с 2020 года. В прошлом – пресс-секретарь, глава администрации, вице-губернатор по информполитике в Архангельском крае, Забайкалье, Приморском крае. Неоднократно становился героем скандальных публикаций СМИ. Прославился на Камчатке борьбой с активисткой и общественницей, учителем русского языка Василей Вершининой, на которую написал заявление в ЦПЭ после критики местных властей.

Петропавловск-Камчатский, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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