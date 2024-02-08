Взрыв в котельной в Приморье оставил школу без отопления

В Приморском крае в результате взрыва без отопления осталась школа. Старое здание котельной наполовину разрушено.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в селе Поречье. Кочегар натопил печь и оставил без присмотра, случился выхлоп. Отмечается, что пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку по факту нарушений при эксплуатации котельной.

Выяснилось, что здание школы не пострадало, при этом котельная стала непригодна для эксплуатации, передает портал VL.ru. Учебный процесс для 28 учащихся оперативно организовали в здании детского сада, площадь которого позволяет разместить школьников и малышей.

Саму школу пока обогревают теплопушками. В ближайшие несколько дней смонтируют электрическое отопление, и тогда учебный процесс будет восстановлен в полном объеме.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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