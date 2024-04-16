На Камчатке мигрантам запретили работать в такси

В Камчатском крае иностранным гражданам запретили работать в такси. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Солодов.

Запрет вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают по патентам.

«К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси. Считаю, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок в сфере пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее в Крыму запретили на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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