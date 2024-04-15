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Понедельник, 15 апреля 2024, 16:41 мск

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В Крыму ввели временный запрет на работу иностранцев в ряде сфер

В Крыму запретили на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Совместно с МВД по Республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию», – говорится в сообщении.

Согласно указу в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы, в списке – 35 видов экономической деятельности.

«Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России. Мы планируем до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы», – отметил Аксенов.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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