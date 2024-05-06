На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за шторма

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за шторма. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Предупреждение объявлено на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск. Жителей просят не покидать пределы населенных пунктов, перенести поездки на отдых и предупредить близких.

Кроме того, сахалинцев предупредили о возможности обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений.

Ранее на Сахалине зарегистрировали два землетрясения в Томаринском и Ногликском районах. В ночь на 4 мая произошло два подземных толчка магнитудой 3,4 и 3,2.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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