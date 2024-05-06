В бухте во Владивостоке произошла утечка нефтепродуктов

В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили нефтяное пятно. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщили в надзорном ведомстве, загрязнение замечено в акватории морского порта ООО «Диомидовский рыбный порт» в районе бухты Диомид в Приморском крае.

«По предварительным данным, обнаружено загрязнение неустановленным веществом, предположительно нефтепродуктами, площадью около 2000 квадратных метров», – говорится в сообщении.

К выяснению причин произошедшего подключились специалисты межрегионального управления Росприроднадзора.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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