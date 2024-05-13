На Дальнем Востоке тигр напал на собирателя папоротника

Житель Приморского края пострадал от нападения тигра. Мужчина попал в больницу с рваными ранами. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Хасанском районе Приморья. Двое местных жителей собирали папоротник и черемшу неподалеку от поселка Зарубино, когда к ним вышел амурский тигр. Зверь ударил лапой одного из мужчин, тот упал на землю, тогда хищник ударил его по ноге и наступил на руку.

Пострадавшего удалось спасти, его госпитализировали с рваными ранами и ссадинами. По словам врачей, жизни мужчины ничего не угрожает.

Полиция проводит профилактические беседы с гражданами, напоминая о мерах безопасности в лесной зоне.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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