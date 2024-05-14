В хабаровской тайге женщина погибла от укуса тигра

В Хабаровском крае следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, которую, предположительно, укусил тигр.

В районе имени Лазо 49-летняя жительница поселка Сукпай пошла одна в тайгу на охотничью заимку. По дороге на нее вышел тигр, укусил за плечо и скрылся. Пострадавшая не могла обратиться за помощью, так как в этой местности нет связи.

Только на следующий день местные жители выехали на поиски на лодке и разыскали пропавшую. Женщина скончалась по дороге в больницу.

«По факту гибели человека вследствие нападения тигра проводится проверка. Такие сообщения регистрируются по факту смерти и проверяются все версии и все составы, которые влекут за собой смерть», – сообщили в СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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