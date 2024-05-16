На Сахалине школьница ночью сорвалась со скалы, делая селфи

На Сахалине 17-летняя школьница упала со скалы, когда пыталась сделать впечатляющий снимок. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Ицидент произошел в Долинском районе. Компания подростков в темное время суток пошла на Быковские пороги – популярная среди туристов местная достопримечательность. Дети освещали себе путь с помощью смартфонов.

В какой-то момент девушка решила отклониться, чтобы сделать селфи, но не удержалась и сорвалась с обрыва. Друзья пострадавшей вызвали на место экстренные службы.

Школьницу госпитализировали с множественными травмами. Врачи делают все возможное для спасения жизни пациентки.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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