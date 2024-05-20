В Биробиджане задержали планировавшего поджог на 9 мая

Спецслужбы задержали жителя Биробиджана, планировавшего поджог пункта отбора на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ЕАО.

Преступление злоумышленник планировал осуществить 9 мая. Мужчина поддерживал связь с кураторами на Украине. Он собирался поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме пункт отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Подозреваемый заключен под стражу.

Биробиджан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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