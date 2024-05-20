В Комсомольске-на-Амуре пьяная обезьяна напала на людей

В Комсомольске-на-Амуре обезьяна напала на людей. Животное изловили и поместили на передержку. Об этом сообщает телеграм-канал «Amur Mash».
Инцидент произошел в минувшие выходные. Как выяснилось, в доме хозяйки обезьяны проходила вечеринка, питомца выпустили из клетки и дали ему алкоголь.
Обезьяна накинулась на гостей и покусала пять человек. Как позже сообщила ее хозяйка, животное и раньше проявляло агрессию.
В настоящее время обезьяна находится на передержке в одном из зооцентров города.
Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова
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