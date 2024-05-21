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Вторник, 21 мая 2024, 10:05 мск

Новости Дальний Восток

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Часть Владивостока осталась без света из-за аварии

Во Владивостоке жители остались без электричества из-за аварии. Специалисты «Владивостокского предприятия электрических сетей» устраняют неполадки.

«В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов по улицам: Бородинской, Давыдова, Кутузова, Русской, проспекту 100-летия Владивостока, Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Барклая, Залесной, Лесной, Маковского, Раевского», – сообщил мэр города Константин Шестаков.

Градоначальник напомнил, что время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от двух до четырех часов.

«Ориентировочное время устранения аварии 17:35», – уточнил Шестаков.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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