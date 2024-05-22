Сотрудник пищеблока спровоцировал вспышку туберкулеза в школе

Семь школьников подхватили туберкулез легких и проходят лечение в Приморье.

«По состоянию на 15 мая, среди учащихся зарегистрировано 7 случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции. 7 заболевших человек госпитализированы в краевой фтизиопульмонологический центр. Часть школьников проходит реабилитацию», – сообщает управления Роспотребнадзора по Приморью.

Напомним, что в апреле этого года центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей, они проходят лечение. Источник распространения инфекции был найден – им оказался сотрудник пищеблока. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста.

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Они подозреваются в том, что при организации питания школьников «нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание». Обоих фигурантов отправили под домашний арест.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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