В Приморье в школе обрушились потолок и часть стены

В Приморском крае в школе обрушился потолок и часть стены. Пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в селе Вольно Надежинское. В помещении школьной столовой произошло обрушение потолка и части фасада здания.

«Дата постройки объекта – 1962 год, при обрушении никто не пострадал», – сообщили в прокуратуре.

Территорию школы оцепили. Устанавливаются причины произошедшего. «Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев», – добавили в надзорном ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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