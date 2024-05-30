В Приморье в школе обрушились потолок и часть стены

В Приморском крае в школе обрушился потолок и часть стены. Пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел в селе Вольно Надежинское. В помещении школьной столовой произошло обрушение потолка и части фасада здания.
«Дата постройки объекта – 1962 год, при обрушении никто не пострадал», – сообщили в прокуратуре.
Территорию школы оцепили. Устанавливаются причины произошедшего. «Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев», – добавили в надзорном ведомстве.
Владивосток, Зоя Осколкова
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