В Приморье медведь растерзал 30 собак в приюте

В Приморском крае медведь забрался в приют для животных и растерзал 30 животных. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в Лучегорске. Зверь сломал забор и ворвался в вольеры, где принялся давить и рвать беззащитных питомцев.

«По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 30 животных», – говорится в сообщении.

На место выехали полицейские и сотрудники охотнадзора. К их приезду хищник скрылся. В настоящее время проводятся мероприятия по отлову медведя. Полиция патрулирует улицы поселка.

Накануне неподалеку от Лучегорска медведь ворвался в дачный дом и напал на двух взрослых мужчин. Пострадавшие скончались от полученных травм.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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