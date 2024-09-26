В Китай из-за халатности таможенника РФ вывезли тонны бивней мамонта

В Приморском крае будут судить инспектора Уссурийской таможни. Сотрудница допустила вывоз за рубеж нескольких тонн ценных бивней мамонта. Об этом сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что в декабре 2022 года инспектор Уссурийской таможни не обеспечила надлежащую проверку деклараций на вывозимую из России продукцию и проведение таможенного досмотра. В результате чего за границу незаконно переправили 170 штук бивней мамонта, весом свыше 3,5 тонн стоимостью более 22 млн рублей.

«По материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица таможенного органа – 58-летней жительницы Приморского края, следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Кроме того, расследование проводится в отношении предпринимателя, осуществившего контрабанду бивней.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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