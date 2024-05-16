Китаянка пыталась провезти через границу шесть килограммов бивней мамонта под юбкой

Таможенники обнаружили более шести килограммов заготовок для сувениров из бивней мамонта у гражданки Китая. Женщина пыталась провезти ценное сырье, спрятав его под одеждой. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Нарушение было выявлено в пункте пропуска Благовещенск. Китаянка заметно нервничала во время устного опроса, тогда ее решили проверить. В результате инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости.

Женщина призналась, что собиралась изготовить из уникального материала фигурки на продажу. Для перемещения через границу ценного сырья необходимо подать таможенную декларацию и представить заключение Минкультуры и Росприроднадзора. Таких документов у иностранки не было, поэтому она примотала заготовки к ногам и надела объемную юбку.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников). Нарушительнице грозит штраф до трехкратного размера стоимости товара с конфискацией.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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