В Японии считают, что санкции США не повлияют на нефтегазовый проект «Сахалин-2»

Санкции США против России не окажут влияния на реализацию нефтегазового проекта «Сахалин-2». Уверенность в этом выразил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.

«Нам известно об объявленных США санкциях против финансовых институтов, включая Газпромбанк. Согласно заявлению США, операции Газпромбанка по «Сахалин-2» и «Сахалин Энерджи» не подпадают под санкции», – сказал генсек.

По его словам, проект слишком важен для обеспечения Японии энергией. Власти страны будут прикладывать «все силы» для предотвращения возникновения помех поставкам ресурсов, добавил Хаяси.

Ранее японское правительство заявило, что Токио намерен сохранить свою долю в российских нефтегазовых проектах, в том числе в «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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