В Приморье на трассе опрокинулся бензовоз

В Приморском крае попал в аварию грузовик, перевозивший дизтопливо. Об этом сообщает региональное министерство ГО и ЧС.

ДТП произошло в Михайловском округе Приморья. Машина опрокинулась, произошла утечка нефтепродуктов.

«К месту аварии направлен дежурный караул 64-й пожарной части и руководство отряда. По информации водителя бензовоза, в емкости находилось 12 кубических метров дизельного топлива. Произошел разлив примерно 2/3 объема», – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что в Нигерии около 70 человек погибли во время взрыва перевернувшегося бензовоза.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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