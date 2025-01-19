В Нигерии около 70 человек погибли во время взрыва бензовоза

В Нигерии бензовоз попал в аварию, перевернулся и взорвался. По предварительным данным, погибли около 70 человек.

Инцидент произошел в штате Нигер. Перевозивший около 60 тонн топлива бензовоз попал в ДТП и перевернулся. Местные жители кинулись собирать вытекающее топливо. В этот момент прогремел взрыв.

На данный момент известно о 70 погибших, но число жертв ЧП может вырасти. Спасательная операция на месте продолжается.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Нигерии. Так в октябре прошлого года жертвами взрыва бензовоза стали 147 человек, а месяцем ранее в ДТП погибли 48 человек.

Абуджа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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