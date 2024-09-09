В Нигерии 48 человек погибли в ДТП с грузовиком

В Нигерии 48 человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и бензовоза. В результате столкновения двух машин раздался взрыв, передает агентство «Анадолу».

ЧП случилось в штате Нигер. Бензовоз столкнулся с грузовиком, в кузове которого находились рабочие и крупный рогатый скот. После столкновения бензовоз взорвался.

По данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, погибли 48 человек. Оба автомобиля полностью выгорели.

В Кузбассе грузовик выехал на нерегулируемый переезд и столкнулся с тепловозом. В результате автомобиль перевернулся.

Абуджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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