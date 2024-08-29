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Четверг, 29 августа 2024, 12:32 мск

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В Кузбассе грузовик опрокинулся после столкновения с тепловозом

Фото: телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Кузбассе грузовик столкнулся с тепловозом и перевернулся. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Шатурской в Кемерове. В результате грузовик опрокинулся на бок.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Кемеровской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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